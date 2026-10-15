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    Свыше 70 тысяч елей и дубов высадят в национальном парке «Лосиный остров» осенью

    Сад Памяти в Подмосковье-2026: акция по посадке деревьев в Химках
    Фото: Сад Памяти в Подмосковье-2026: акция по посадке деревьев в Химках/Медиасток.рф

    В национальном парке «Лосиный остров» проходят работы по лесовосстановлению. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    В Алексеевском лесопарке высаживают молодые ели и дубки. На сегодняшний день площадь посадок составляет 1,2 гектара, всего же лесовосстановление запланировано почти на семи гектарах.

    «В нацпарке сейчас сажают молодые ели и дубки. Хвойные породы — одни из лучших в экологическом плане. Благодаря своей неприхотливости и жизнеспособности хвойные растения могут расти в условиях, где другие виды деревьев чувствовали бы себя не так хорошо», — рассказал Фирсов.

    По его словам, хвойные устойчивы к воздействию выхлопных газов, промышленных выбросов и пыли, что немаловажно, поскольку нацпарк окружают зоны плотной застройки. Дуб, в свою очередь, меняет химический состав и микробное сообщество окружающей почвы так, чтобы доминирующие растения не угнетали другие виды, сохраняющиеся в экосистеме.

    Всего нынешней осенью в «Лосином острове» запланировано лесовосстановление на площади более 22 гектаров. Планируется высадить свыше 73 тысяч саженцев ели и дуба.

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