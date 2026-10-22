Банк практик по цифровой грамотности пополнили в Подмосковье

В разделе «Цифровая грамотность населения» на портале «Цифровой регион» с июня число практик выросло с 91 до 100. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Больше всего решений — в категории «Офлайн-курсы и школы»: там собрано 40 практик. Еще 18 проектов посвящены онлайн-курсам и вебинарам, 12 — массовым акциям. Также на портале есть инициативы в формате консультационных центров, игровых мероприятий, партнерских программ, медиапроектов и методических материалов.

Практики рассчитаны на разные возрастные группы. Для детей и молодежи до 22 лет представлено 38 инициатив, для взрослых от 22 до 55 лет — 23, для старшего поколения от 55 лет — 27 практик.

Среди социально значимых инициатив — волонтерский проект «Цифровое долголетие» из Приморского края. В 2024 году в его рамках провели 85 семинаров в 11 муниципалитетах региона, более 1000 участников старше 55 лет освоили цифровые навыки и способы защиты от мошенничества. География проекта охватила свыше 15 населенных пунктов Приморского края, включая Уссурийск, Дальнегорск, Арсеньев, Артем и Большой Камень.

Как отметили в министерстве, представленные практики позволяют регионам перенимать опыт коллег и развивать собственные инициативы в сфере цифровой грамотности. Найти подходящие решения можно на портале «Цифровой регион».