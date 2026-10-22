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    Каток на набережной озера Сенеж в Солнечногорске откроют 1 декабря

    Фото: Юлия Унрау

    В Солнечногорске готовят к зимнему сезону каток на набережной озера Сенеж размером 60 на 30 метров. В РИАМО рассказали, что сейчас на площадку доставляют ледовые маты и устанавливают холодильное оборудование.

    Здание с гаражом, пунктом проката и туалетным модулем уже готово. Далее специалисты уложат на песчаное основание геотекстиль и айсматы, заполнят их гликолем и заморозят поверхность с помощью чиллера. Завершат монтаж установкой бортов и нанесением хоккейной разметки.

    Работы выполняет компания «Студионный лёд». Техническую часть рассчитывают закончить к 24 ноября, а торжественное открытие запланировано на 1 декабря.

    Для посетителей предусмотрят прокат коньков и тёплые раздевалки.

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