Розалина и Пелагея вошли в список редких имен для детей в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре подвели первые итоги октября и составили список наиболее популярных имен для новорожденных. Среди девочек чаще всего выбирали Василису, Варвару и Веру, а среди мальчиков — Артема, Илью и Тимофея.

В первую неделю месяца в центре также родились дети с редкими именами. Девочек назвали Розалиной и Пелагеей, а среди новорожденных мальчиков были Ростислав и Ефим. В списке упомянули и Ольгу.

В учреждении отметили, что родители все чаще обращают внимание на старинные имена и ищут необычные варианты для детей. Сотрудники центра подчеркнули, что стараются поддерживать семьи и помогать будущим мамам на разных этапах — от подготовки к беременности до рождения ребенка.

В перинатальном центре поздравили семьи, в которых этой осенью появились дети, и пригласили будущих родителей обращаться за медицинской помощью и сопровождением.