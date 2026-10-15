Одинцовская областная больница пригласила жителей на вакцинацию против гриппа

В Одинцове жители могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках и мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Вакцинация доступна независимо от места регистрации и прикрепления к медицинской организации, а предварительная запись не обязательна. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Прививка помогает снизить риск заболевания и тяжелого течения инфекции. По информации медиков, после вакцинации организму требуется около 14 дней для формирования иммунного ответа, поэтому пройти процедуру рекомендуется до активного распространения вируса.

Особое внимание вакцинации стоит уделить людям старше 60 лет, детям и школьникам, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто контактирует с большим количеством людей.

Записаться на прививку можно несколькими способами: по единому номеру 122, через чат-бот «Денис» в MAX, на портале zdrav.mosreg.ru или с помощью терминалов самозаписи в поликлиниках. Желающие могут обратиться в медицинское учреждение и без предварительной записи — в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Информация о расписании работы мобильного ФАПа опубликована по ссылке