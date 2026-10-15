Суд в Подмосковье обязал виновных в нелегальной свалке возместить 50 млрд рублей

Администрация Богородского округа добивается возмещения почти 50 млрд рублей за ущерб почвам от незаконного размещения отходов в районе деревни Вишняково. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Приговором Ногинского городского суда Московской области оба участника признаны виновными в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ. Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, организатором нарушения стал руководитель компании, который затем привлек своего сына и других лиц.

«Они организовали незаконный прием отходов, которые размещались в карьере, где ранее добывался песок. Тех, кто прибегал к их услугам, они заверяли, что действуют на основании лицензии, и впоследствии принятые отходы будут направлены на законные места размещения, чего, разумеется, не происходило», — сказал Фирсов.

Во время последнего рассмотрения обстоятельств дела в суде была назначена повторная экспертиза. Эксперты установили, что общий объем размещенных отходов составляет 1,2 млн кубометров, общая масса отходов превысила 2 млн тонн.

Размер вреда, причиненного почвам по результатам повторной судебной экспертизы, составил почти 50 млрд рублей. История началась в 2016 году после возбуждения уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности.