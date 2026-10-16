Хищение электроэнергии на 942 млн рублей выявили в Подмосковье

В Подмосковье за девять месяцев 2026 года выявили факты бездоговорного использования электроэнергии на 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в компаниях «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго».

Специалисты составили 255 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объеме 128,4 млн кВт/ч. Также оформлено 127 актов о безучетном потреблении.

Больше всего нарушений зафиксировали в городских округах Красногорск, Коломна, Балашиха, Волоколамский и Мытищи. Аналогичные факты выявили в Раменском муниципальном округе.

В отношении тех, кто незаконно потреблял электроэнергию и добровольно не погасил задолженность, ведется претензионно-исковая работа. По каждому случаю хищений оформляются акты о неучтенном потреблении, заявления направляются в правоохранительные органы, в том числе для возбуждения уголовных дел.

«Хищение электроэнергии — это не безобидная мелочь, а серьезная проблема, которая касается каждого жителя Подмосковья. Когда кто-то незаконно подключается к сетям или вмешивается в работу приборов учета, он создает избыточную нагрузку на оборудование. Это отражается на качестве электроснабжения у добросовестных потребителей — у тех, кто исправно платит и рассчитывает на стабильный свет в доме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Он добавил, что по каждому случаю существует риск для инфраструктуры и комфорта людей, а компании будут пресекать нарушения и добиваться возмещения ущерба.