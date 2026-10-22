Воробьев: для бойцов СВО в Подмосковье действуют 36 региональных мер поддержки

Власти Московской области сопровождают более 50 тысяч семей участников специальной военной операции, помогая с выплатами, лечением, образованием детей и решением бытовых вопросов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Отдельное внимание уделяют 5,3 тысячи бойцов, вернувшихся домой: им помогают восстановиться и вернуться к работе.

Помимо федеральных льгот, в регионе предусмотрено 36 дополнительных мер поддержки. Среди наиболее востребованных — компенсация в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка, зубопротезирование стоимостью до миллиона рублей, бесплатное школьное питание и кружки для детей, юридическая и психологическая помощь.

Потому что нет важнее задачи у отца, у сына, чем забота о близких. Мы ее должны компенсировать. На 100% это невозможно, но мы стараемся быть рядом с теми, кто нуждается в бесплатных секциях, питании, выплатах, статусе.

Получить помощь можно быстро: 18 льгот доступны к оформлению одним заявлением через комплексный сервис.

Обратиться также можно через «Госуслуги», МФЦ и фонд «Защитники Отечества». За три года подмосковный филиал фонда получил более 80 тысяч обращений, свыше 96% из них удалось решить. В фонде работают социальные координаторы, в том числе люди, чьи близкие участвуют в СВО.

В регионе действует шесть центров восстановительного лечения, помощь доступна по 12 направлениям, включая хирургию, травматологию и нейрохирургию. Реабилитацию уже прошли 3,6 тысячи военнослужащих.

Для 618 участников СВО, пользующихся протезами, область также предложила на федеральном уровне объединить данные профильных ведомств, чтобы ветераны могли отслеживать сроки и этапы протезирования через госуслуги.

Воробьев отдельно поблагодарил волонтеров, добровольцев и школьников, которые поддерживают бойцов на передовой. Жители разных городов отправляют письма, теплую одежду и средства защиты. По словам губернатора, это имеет большое значение для военнослужащих и их семей.