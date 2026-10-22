Асфальт обновят на участках автомобильной дороги Истра — Брыково — Глебово

Специалисты компании «Мосавтодор» начали ремонт деформированных участков трассы Истра — Брыково — Глебово в районе деревни Зенькино. Они подготовили к восстановлению около 10 повреждений, используя мини-погрузчик с фрезой, сообщили в РИАМО.

Работы ведутся в направлении Истры, поэтому автомобили временно направляют на встречную полосу. Участок оградили предупреждающими знаками и машиной прикрытия.

По словам мастера Истринского филиала «Мосавтодора» Михаила Васильева, за день планируют подготовить к укладке асфальта 30 участков, а на следующий день — восстановить покрытие. На одних отрезках убирают крошку, другие подготавливают к заполнению.

О дефектах дороги сообщает Госавтоинспекция округа. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зоне ремонта.