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    Асфальт обновят на участках автомобильной дороги Истра — Брыково — Глебово

    Фото: Андрей Алекин

    Специалисты компании «Мосавтодор» начали ремонт деформированных участков трассы Истра — Брыково — Глебово в районе деревни Зенькино. Они подготовили к восстановлению около 10 повреждений, используя мини-погрузчик с фрезой, сообщили в РИАМО.

    Работы ведутся в направлении Истры, поэтому автомобили временно направляют на встречную полосу. Участок оградили предупреждающими знаками и машиной прикрытия.

    По словам мастера Истринского филиала «Мосавтодора» Михаила Васильева, за день планируют подготовить к укладке асфальта 30 участков, а на следующий день — восстановить покрытие. На одних отрезках убирают крошку, другие подготавливают к заполнению.

    О дефектах дороги сообщает Госавтоинспекция округа. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зоне ремонта.

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