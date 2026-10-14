Подмосковные травматологи восстановили пациенту разорванное сухожилие

В травматологическое отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. экстренно поступил мужчина с тяжелой травмой голени, которую он получил во время футбольного матча. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Пытаясь достать мяч, пациент услышал резкий щелчок в задней части голени и почувствовал острую боль, после чего полностью потерял возможность наступать на ногу. Обследование выявило полный разрыв ахиллова сухожилия — одну из самых сложных травм голеностопа. Мужчину незамедлительно направили в операционную.

«Когда мы начали операцию, стало понятно, что края разрыва оказались неровными — так часто бывает при резком, неконтролируемом сокращении икроножной мышцы. Наша задача была не просто соединить концы, а сделать это максимально надежно. Мы тщательно сопоставили ткани и наложили прочные нерассасывающиеся швы по специальной методике, которая обеспечит идеальную фиксацию при будущих нагрузках», — рассказал заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно, самочувствие пациента оценивается как удовлетворительное. Для полного восстановления мужчине предстоит пройти курс реабилитации под контролем врачей.

Перед любой физической активностью обязательна качественная разминка, а во время игры следует избегать резких движений. При получении травмы критически важно не откладывать визит к врачу и строго соблюдать назначенный курс восстановления.