Внутренние распри могут уничтожить киевский режим еще до завершения СВО. Камнем преткновения стали массовые отключения света, которые особенно сильно ударили по столице. Мэр Киева Виталий Кличко перестал терпеть нападки президента Украины Владимира Зеленского и высказал накопившиеся претензии. Как отсутствие электричества рассорило элиту — в материале 360.ru.

Блэкаут в Киеве Киев и раньше оставался без света, но последний блэкаут растянулся на несколько дней, лишив жителей остатков самообладания. Массированная атака произошла 9 января. Из-за повреждений инфраструктуры, в том числе ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, начались перебои с электричеством, особенно в левобережных районах. Поезда на «красной» ветке метро увеличили интервал движения, вставшие трамваи и троллейбусы частично заменили автобусами. Даже здание Верховной рады Украины временно осталось без воды и тепла.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области / Telegram

Город перешел на экстренные графики отключения света. Ситуацию усугубили погодные условия — ночью температура воздуха опускалась до -15 градусов. Местные жители в панике начали скупать хлеб. Вместо того, чтобы поддержать администрацию, Зеленский устроил публичную порку на специальном селекторном совещании и в соцсетях. На Банковой оказались недовольны темпами восстановления энергетики, поврежденной из-за нежелания высшего руководства пойти на мир с Россией.

Особенно сложная ситуация в Киеве — время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Владимир Зеленский

Создан оперштаб, курировать работу с населением поручено первому вице-премьер-министру — министру энергетики Украины Денису Шмыгалю. Президент выразил надежду на то, что местные власти окажут полное содействие. Мэр Киева ответил на критику Кличко не выдержал. Он выплеснул в телеграм-канал все, что накопилось: рассказал о коммунальщиках, которые, в отличие от чиновников, работают на морозе, круглосуточно дежурящих сотрудниках в 1200 пунктах обогрева и соцработниках, разносящих одиноким пенсионерам горячую еду. Больницы и другие соцобъекты, по словам мэра, запитали от генераторов и мобильных котельных, а количество отключенных от отопления домов всего за несколько дней сократили с шести тысяч до 400.

Фото: Мэр Киева Виталий Кличко / Telegram

«Какой „интенсивности“ в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал? <…> Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов», — возмутился градоначальник. Он упрекнул президента в том, что за четыре года тот так и не удостоил его личной аудиенции, потому пришлось озвучить претензии публично. Как бывший боксер Кличко ударил Зеленского по самому больному.

Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразличны какие-то рейтинги и призрачные выборы. Виталий Кличко

Пожаловался Кличко и на то, что правительство проигнорировало его просьбы заранее подготовиться к сложной зиме. Перед атакой 9 января мэра и зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева приняла премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Чиновники озвучили риски, которые могут возникнуть из-за сильных повреждений критической инфраструктуры столицы, и предложили создать общий штаб для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию. Их выслушали и молча отпустили. «Координации усилий тогда не было. И только вчера объявили о создании штаба в масштабах страны. И вспомнили о Киеве — безосновательными обвинениями. Вместо конструктива — опять, к сожалению, политика», — заявил мэр, обвинив неназванных лиц в манипулировании фактами и тиражировании фейков. Причина вражды между Зеленским и Кличко Конфликт между гораздо глубже, он длится давно и не ограничивается коммунальными проблемами. Мэр Киева неоднократно заявлял о давлении центральной власти на местное самоуправление и предупреждал о стремлении режима к коррумпированному авторитаризму.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский / Telegram

В 2024 году Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы мэрии Киева. Осенью 2025 года президент подписал поправки к госбюджету, изъяв из бюджета столицы восемь миллиардов гривен, а депутат Киевского горсовета от партии «Слуга народа» Андрей Витренко пытался добиться досрочной отставки мэра. На это Кличко обвинил правящую партию в попытке захватить власть над городом любыми методами. «Словесная перепалка подчеркивает политическую нестабильность в стране, поскольку администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, похоже, пытается набрать очки в противостоянии со своими политическими соперниками», — заявило издание The Washington Post. Коммунально-политическая катастрофа на Украине Тем временем лучше не становится. Последние три дня Киев находился в состоянии блэкаута, когда вопреки графику света нет полностью или частично у всех подгрупп. Помимо трамваев, троллейбусов и метро начали задерживаться железнодорожные поезда. На жалобы жильцов управляющие компании разводили руками и цитировали совет Кличко переждать зиму за городом. В знак протеста украинцы начали перекрывать трассы.

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кризис в Киеве настолько обострился, что это заметили западные СМИ. Журналисты газеты The New York Times, пообщавшись с киевлянами, пришли к выводу, что бытовые неудобства изменили мнение украинцев о мирном соглашении с Россией. Согласных на территориальные уступки становится все больше. «Многие устали. Матери сыновей, служащих в армии, прямо говорят: давайте отдадим им Донбасс», — рассказал юрист Владимир Дородко, которому, как и другим землякам, приходится спать в верхней одежде. Находящийся на Украине корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер рассказал о недовольстве людей. По его мнению, ситуация в Киеве близка к катастрофической.