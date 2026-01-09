Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 9 января

Взрывы раздались в Киеве и Львове, сигналы тревоги звучат по всей Украине

Масштабная воздушная тревога охватила всю территорию Украины в ночь на 9 января. О подготовке России к запуску баллистических ракет и массированной атаке дронов-камикадзе сообщили представители Воздушных сил ВСУ и местные администрации, киевские власти заявили о мощных взрывах в городе.

По версии украинских источников, ситуация начала стремительно накаляться около 23:30, когда первые сообщения об угрозе ударных беспилотников появились в Киеве. Столицу Украины сотрясает канонада: в городе непрерывно слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны.

При этом в Минобороны России такую информацию не подтверждали. Не анонсировали здесь и ударов по украинской инфраструктуре в ночь на 9 января.

Однако глава киевской военной администрации утверждает, что атака все же идет. Он призвал жителей украинской столицы не покидать безопасные места.

Спустя несколько минут после его заявления режим тревоги стал общенациональным из-за риска применения межконтинентальной баллистики. Мониторинговые ресурсы Украины заявили о возможной подготовке пуска ракетного комплекса «Орешник».

Одновременно с этим мощные взрывы прогремели на западе страны: мэр Львова Андрей Садовой подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры. Телеграм-канал «Военкоры» отметил, что пока применение «Орешника» по Львову не подтверждалось.

Авторы публикации добавили, что Львов является приоритетной целью. В регионе сосредоточены ключевые мощности украинского ВПК, включая авиаремонтный и бронетанковый заводы. На данный момент карта воздушных тревог Украины остается полностью «красной».

О массированном ударе по Украине в ночь на 9 января ранее предупредил украинский лидер Владимир Зеленский.