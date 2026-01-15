Зеленский заявил о недовольстве работой Кличко во время блэкаута

Зеленский раскритиковал Кличко за провалы в подготовке Киева к блэкауту

Президент Украины Владимир Зеленский публично выразил недовольство работой мэра Киева Виталия Кличко в условиях блэкаута и массовых отключений отопления в украинской столице. Об этом он написал в телеграм-канале .

По словам Зеленского, ситуация в Киеве сложнее, чем могла бы быть, из‑за ошибок и промедления городских властей.

«Особенно сложная ситуация в Киеве — городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не сделали на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет контролироваться на правительственном уровне. Я ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — подчеркнул глава киевского режима.

Проблемы обострились после аварий 9 января, когда, по данным киевских властей, левый берег города частично остался без электроснабжения. В столице ввели ограничения в работе метро, электротранспорт временно заменили дополнительными автобусами.

По данным украинских властей, к 12 января без отопления оставались около 800 жилых домов, а в ряде неотапливаемых домов Киева начали лопаться замерзшие трубы, что усугубило коммунальный кризис.