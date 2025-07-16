Шмыгаль заменит Умерова. Зачем молчуна без лидерских качеств сослали в Минобороны?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ушел в отставку и готовится занять пост главы Минобороны страны вместо Рустема Умерова. Зачем украинскому кабмину подобные перестановки, особенно с учетом обстановки на фронте, и почему Владимир Зеленский обезглавил собственное правительство — в материале 360.ru.

Краткая биография Дениса Шмыгаля Родился 15 октября 1975 года во Львове в интеллигентной семье: отец — инженер, мать преподавала в вузе. Пока Шмыгаль учился в школе, родители часто уезжали на заработки в Европу, и будущему политику приходилось заботиться и о себе, и о младшем брате Дмитрии. В 1997-м он с отличием окончил университет «Львовская политехника», получил квалификацию инженера-экономиста, а в 2003 году стал кандидатом экономических наук. Стажировался и ездил на учебные курсы в Бельгию, Канаду, Грузию и Финляндию. Был участником программы подготовки менеджеров от немецкого Министерства экономики и энергетики. Знает украинский, русский, английский и польский языки.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Карьеру экономиста Шмыгаль начал еще в студенчестве, работал менеджером в сети львовских супермаркетов, потом — бухгалтером одного из банков. После выпуска из вуза устроился на Львовский автобусный завод, сменил несколько мест работы и вернулся в ЛАЗ, заняв к 2005 году должность директора по экономико-стратегическому развитию предприятия.

Несколько лет метался по разным компаниям, зачастую выступал в местных СМИ экспертом по недвижимости, а в 2009-м перешел на государственную службу, снова временно покинув ее в 2011-м на год. Возглавлял Главное управление экономики и промышленной политики Львовской ОГА, был директором департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности областной администрации. В декабре 2012 года попал в кадровый резерв «Новая элита нации» по распоряжению президента Виктора Януковича. В 2014-м работал помощником нардепа Романа Чернеги, в том же году стал замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.

Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После провальной попытки баллотироваться в Верховную раду в 2014 году и неудачных выборов в Львовский областной совет в 2015-м Шмыгаль на несколько лет вернулся в бизнес.

Интересно Большая политика открыла для него свои двери спустя четыре года: в августе 2019-го президент Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации, назвав очень мощным менеджером, а через полгода — вице-премьером — министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука. Большая политика открыла для него свои двери спустя четыре года: в августе 2019-го президент Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации, назвав очень мощным менеджером, а через полгода — вице-премьером — министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука.

Премьер-министром Украины Денис Шмыгаль стал 4 марта 2020 года: депутаты Рады утвердили его кандидатуру 291 голосом при необходимых 226. Работать пришлось как кризисному менеджеру: началась пандемия коронавируса, и Шмыгаль в том числе отвечал за введение локдаунов. После начала спецоперации занимался координацией международной поддержки и мобилизацией ресурсов для обороны страны, принимал активное участие в переговорах об оказании Украине различной помощи — как гуманитарной, так и военной. Какое-либо примирение или сотрудничество с Россией в ближайшие 100 лет прямо отрицал.

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Об уходе Шмыгаля стало известно 13 июля — о грядущих перестановках в украинском правительстве раструбили местные СМИ. Министру экономики и первому вице-премьеру страны Юлии Свириденко прочили его место, самому премьеру — пост главы Минобороны, а его предшественнику Рустему Умерову — должность посла Украины в США.

Интересно Заявление об отставке Денис Шмыгаль подал 15 июля. Он стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьер-министра в истории независимой Украины — возглавлял украинское правительство 1958 дней. Заявление об отставке Денис Шмыгаль подал 15 июля. Он стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьер-министра в истории независимой Украины — возглавлял украинское правительство 1958 дней.

Прогнозы сбылись практически полностью: Зеленский заявил о начале трансформации исполнительной власти в республике и действительно заменил Шмыгаля Свириденко. «Колоссальный опыт Шмыгаля пригодится ему на посту министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные задачи и большая ответственность», — подчеркивал он.

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Чем Шмыгаль мог угрожать Зеленскому Зеленский принял решение перетряхнуть правительство, отметила газета The New York Times, на фоне неудач на поле боя и ухудшения настроений в стране. В статье предположили, что президент Украины попросту захотел видеть рядом с собой более лояльного человека — Юлию Свириденко — и укрепить пошатнувшееся положение во власти на фоне обвинений в злоупотреблении полномочиями. Журналисты также привели мнение мэра Киева Виталия Кличко, отнеся его к политическим оппонентам Зеленского. «Мы столкнулись с реальной угрозой демократии», — заявил он, подчеркнув, что украинское правительство скатывается к коррумпированному авторитаризму.

Интересно «Украинская правда» предположила, что Зеленский увидел в Шмыгале угрозу, поскольку тот занялся созданием независимой сети внутри бюрократического аппарата, который президент Украины решил сократить. «Украинская правда» предположила, что Зеленский увидел в Шмыгале угрозу, поскольку тот занялся созданием независимой сети внутри бюрократического аппарата, который президент Украины решил сократить.

Нардеп Марьяна Безуглая обратила внимание, что, если следовать Конституции, подобные перестановки находятся в ведении Рады. Депутат Ярослав Железняк выразил уверенность, что закон менять никто не будет. «Сделают вид просто что статьи „О правовом режиме военного положения“ не существует», — отметил он. Об узурпации власти Зеленским заявил и депутат Верховной рады Александр Дубинский, тоже напомнив о действующих в стране законах.

Та же Конституция, которая якобы дает право Зеленскому занимать кабинет на Банковой, говорит, что и кабмин нельзя менять. Но на это диктатору с замашками монарха плевать. Он хочет. И этим все сказано. Беда, когда президентом страны становится капризная бородатая телка… Александр Дубинский депутат Рады

Безуглая предположила, что де-факто должность премьер-министра Украины займет глава офиса президента Андрей Ермак. Газета Financial Times со ссылкой на источники еще на прошлой неделе сообщила, что именно он добивается укрепления контроля над правительством и хочет видеть на посту его главы полностью преданного человека.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Команда Ермака избавляется от неугодных Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор и военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что с начала спецоперации министра обороны Украины меняют уже третий раз. «Это связано с тем, что кризис на фронте, в обществе, в поддержке [страны]. <…> В этих условиях, конечно, Зеленскому нужно удерживать власть: он сам — просроченный президент, нелегитимный, ему надо менять основные фигуры», — сказал он. Зеленский попросту понизил Шмыгаля в должности, добавил Кошкин, а Умерова, который, вероятно, не отвечал запросам и требованиям по лояльности, решил перевести на дипломатическую должность. Свириденко же станет второй по счету женщиной во главе украинского правительства — первой была Юлия Тимошенко.

Официально ее заслуги уважаемые средства массовой информации Украины расписывают с позиции музыкальных способностей, а это ключевая фигура управления, экономикой, обществом — основными сферами жизнедеятельности украинцев. Андрей Кошкин профессор

Собеседник 360.ru тоже напомнил, что Свириденко — из команды Ермака, и счел ее назначение серьезным сигналом. «[Валерий Залужный] — ставленник Великобритании. Конечно, он пользуется определенной степенью популярности, но это все уже уходит. А те люди, которые сейчас занимаются непосредственно Украиной, — это Зеленский и тайный кардинал Ермак», — добавил Кошкин. Именно последнего он назвал человеком, который может представлять для Зеленского экзистенциальную угрозу.

Фото: Britta Pedersen/dpa / www.globallookpress.com

Шмыгаля наказали или наградили? Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник оценил перестановки в кабмине Украины фразой «хрен редьки не слаще». Он также задался вопросом, почему бы эффективно проявившему себя Шмыгалю не дать работать дальше, ведь той же Юлии Свириденко явно нужно больше опыта и знания управления государством в целом.

А тут такое впечатление: не то наказание, не то вознаграждение. Для награды маловато, а для наказания, может, и много. Владимир Олейник украинский политик

Рокировку в правительстве Олейник объяснил приближающимися выборами, дату которых отнес к второстепенным вопросам. Кабинет министров имеет прямое отношение к административным и финансовым ресурсам и, вполне вероятно, использует их для примитивной покупки голосов в пользу Зеленского. «Стопроцентной уверенности, что Шмыгаль станет на сторону Зеленского в критический момент, нет. А Юлия Свириденко — человек из гнезда Зеленского и Ермака. Ермак лично подтянул ее на должность заместителя главы офиса по вопросам экономики, и потом дали ей карт-бланш на должности первого вице-премьера — министра экономики», — подчеркнул политик.

Фото: Hannes P Albert/dpa / www.globallookpress.com

Свириденко, по его словам, обрабатывали давно, и она выполнит все, что скажут Зеленский и Ермак, поскольку находится с ними в одной лодке.

Чем глупее человек, тем больше держится не за интересы страны, а за карьеру — лишь бы не сняли. Она будет ручной. Таким, знаете, фунтиком. Владимир Олейник

Кроме того, напомнил участник движения «Другая Украина», Свириденко прокачали и на предмет поддержки извне: именно она подписывала соглашение с американцами по редкоземельным металлам.

«Не вижу предпосылок, чтобы она самостоятельную игру проводила как премьер, потому что управляет реальной экономикой на Украине Международный валютный фонд. <…> Поэтому [ее назначение] ничего не значит, кроме одного, — выборы», — еще раз обратил внимание Олейник.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru не согласился с мнением о том, что Шмыгаль представлял угрозу для Зеленского — в том числе потому, что ему не подчинялись силовики. Кроме того, киевский режим продлил военное положение до 5 ноября, по сути, дав взятку органам местного самоуправления.

«В последнее воскресенье октября, по Конституции Украины, должны быть выборы в органы местного самоуправления. Теперь их не будет. Зеленский дал им сигнал: „Ребята, станете держаться меня, будете вечными мэрами городов, депутатами“», — объяснил Олейник. Шмыгаля он назвал молчуном, в котором нет лидерских качеств.

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Кто на самом деле стоит за рокировкой в украинском правительстве Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов предположил, что замена Рустема Умерова на Шмыгаля связана с тем, что первый себя ничем не зарекомендовал.

Это вполне объяснимо, потому что он человек не военный. Назначение было политическим. Виталий Данилов аналитик

У Умерова, добавил он, были особые связи с Турцией, и на них украинские власти рассчитывали, но ничего не вышло. «Он не оправдал надежд. И, в общем-то, именно американцы сейчас снимают его с должности. В Киев приехал Кит Келлог, который и занимается сменой правительства. Поэтому сейчас Юлию Свириденко назначили на должность премьер-министра, а Шмыгаль с нее уходит», — сказал Данилов.

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / www.globallookpress.com

По словам аналитика, у будущего украинского главы Минобороны никаких достижений тоже нет. К тому же, по словам собеседника 360.ru, все министры в стране сейчас имеют исключительно техническое значение.

Они не представляют из себя никаких политических фигур. Это первое требование Зеленского. Он так же и Дениса Шмыгаля подбирал как человека, который, в общем-то, взят из ниоткуда. Единственное его достижение, основной плюс для современного киевского режима — он из Западной Украины, Львова. Виталий Данилов

Опыт Шмыгаля, о котором упоминал Зеленский, аналитик охарактеризовал как переоцененный. А стремительную карьеру связал с тем, что у него не было никаких политических амбиций — именно это и устраивало президента Украины.

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Исключительно технический премьер. Сейчас его бросят на должность министра обороны. На самом деле никакого значения это не имеет ни для министерства, ни для правительства. Все эти люди имеют техническое значение, всем сейчас руководят США», — подчеркнул Данилов.

Американцы, заметил он, взяли ситуацию в свои руки, отодвинув Великобританию. Очередным свидетельством того, что Соединенные Штаты курируют назначения на ключевые министерские и околоминистерские посты, стал как раз приезд Келлога. Вашингтон действует по накатанной, и никаких прорывных явлений на Украине не будет.