Левый берег Киева обесточен

На левом берегу Киева наблюдаются перебои с электричеством. Работа метро ограничена, а электротранспорт заменен на дополнительные автобусы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве <…> поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями», — указано в Telegram-канале администрации.

Поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». Интервал движения составляет 4,4–5,0 минут. На открытом участке от «Днепра» до «Лесной» движение временно приостановлено из-за отсутствия электричества.

Власти объявили, что из-за отключения электричества на левом берегу Киева запустили дополнительные автобусы. Они заменят некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты.

Украинская энергетическая компания ДТЭК объявила о введении экстренных отключений электричества на левом берегу Киева. На правом берегу отключения продолжаются по установленному графику.

Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 9 января. По данным украинских источников, ситуация резко обострилась около 23:30, когда в Киеве начали поступать первые сообщения об угрозе атаки беспилотников. Столицу Украины охватила канонада: взрывы и звуки работы систем противовоздушной обороны раздавались непрерывно. При этом в Минобороны России такую информацию не подтверждали.