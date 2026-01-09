Здание Верховной рады осталось без воды и отопления

После взрывов в Киеве здание Верховной рады Украины осталось без отопления и воды. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

«В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

В Киеве часть левого берега осталась без электричества. В городе также ограничили работу метро, а вместо электротранспорта пустили дополнительные автобусы. Позже выяснилось, что отопление не работает в девяти районах столицы.

Украинская энергетическая компания ДТЭК объявила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева. На правом берегу отключения продолжаются согласно графику.

Позднее компания «Киевводоканал» сообщила об отключении водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе столицы из-за отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности покинуть столицу. В Киеве из-за повреждения инфраструктуры около шести тысяч многоквартирных домов остались без тепла. В городе также есть проблемы с водоснабжением.

В ночь на 9 января Западная Украина оказалась в эпицентре мощного удара. Регион оказался парализован. Вооруженные силы России минувшей ночью ударили «Орешником» по объектам на Украине.