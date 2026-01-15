Киев погрузился в трехдневный блэкаут

В Киеве третий день нет электричества из-за продолжительных аварийных отключений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп», — указали журналисты.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 января сообщила, что улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве стоит ожидать не раньше чем через четыре дня.

С конца 2025 года в Киеве и области начались проблемы с электричеством. Это произошло из-за серьезных повреждений энергетических объектов в столичном регионе.

Виталий Кличко 9 января призвал жителей Киева по возможности уехать из города из-за проблем с отоплением и электричеством. На тот момент половина многоквартирных домов столицы осталась без тепла. Два дня назад, 13 января, он сообщил, что ситуация с электроснабжением ухудшилась, и дефицит энергии ощущается даже для поддержания работы критически важных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский публично выразил недовольство работой Кличко в условиях блэкаута и массовых отключений отопления в украинской столице.