В партии «Слуга народа» потребовали отставки Кличко

Глава партии «Слуга народ» в Киевсовете Андрей Витренко зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Новости.Live».

Депутат подчеркнул, что это решение поддержало большинство фракций и почти весь депутатский корпус. Он обвинил Кличко в игнорировании интересов жителей украинской столицы.

Кличко ранее обвинил партию «Слуга народа» в попытке захватить власть в Киеве любыми способами. Мэр посоветовал Витренко, занимавшему пост депутата в горсовете уже пять лет, почитать законы Украины.

Ранее украинские СМИ писали, что Кличко ищет политических союзников для возможного противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он не раз критиковал главу киевского режима за чрезмерную концентрацию власти.