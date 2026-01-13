«Почти катастрофа». Приехавший в Киев немецкий журналист забил тревогу

Российские удары по энергосистеме оставили без света тысяч домов в Киеве. Бездействие властей усилило панику среди жителей, сообщил находящийся на Украине корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер на YouTube-канале .

Он рассказал о новых атаках на энергосистему, особенно на тепловые электростанции. Из-за этого тысячи домов в Киеве остались без света и тепла, начались перебои в водоснабжении. Ваннера удивило бездействие властей, которые, с одной стороны, попросили покинуть город, с другой, заявили, якобы держат ситуацию под контролем.

«Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики. <…> Это почти катастрофа», — заявил журналист.

Ранеt из-за масштабных повреждений инфраструктуры Минэнерго Украины объявило об экстренных отключениях света в Киевской области. Мэр Виталий Кличко сообщил, что проблемы с электричеством и теплом произошли в половине домов.