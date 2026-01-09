Кличко призвал киевлян покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города с призывом по возможности уехать из столицы из-за проблем с теплом и электричеством. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это», — сообщил он.

Половина многоквартирных домов Киева, около шести тысяч, осталась без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры столицы, отметил Кличко. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением.

В Киевской городской государственной администрации объявили о временном ограничении движения поездов на красной ветке метро из-за отсутствия электричества после повреждения объектов критической инфраструктуры. Позже энергетический холдинг ДТЭК сообщил об аварийных отключениях света в трех районах Киева на левом берегу Днепра. Киевводоканал также подтвердил, что объекты водопроводной системы столицы остались без электроснабжения.

По всей Украине звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Львове.

Мощнейший удар парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Вооруженные силы России ударили «Орешником» в ответ на террористическую атаку ВСУ по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Армия нанесла удары по заводам, где производились беспилотники, использованные для теракта, а также по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживающим Военно-промышленный комплекс Украины.

Российский лидер еще год назад предупреждал об ударе «Орешником» по Украине.