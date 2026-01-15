«Плевать на рейтинги». Зеленский и Кличко заочно поспорили на фоне блэкаута в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко заочно поругались из-за энергетического кризиса в украинской столице. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Зеленский заявил, что киевские власти сделали в разы меньше других регионов в плане подготовки к экстремальным холодам. Он отметил, что не заметил интенсивности работы, добавив, что необходимо срочно исправлять ситуацию.

Кличко в ответ обвинил Зеленского и лояльных ему спикеров в сплошном хейте. Он заявил, что честно предупреждал граждан о чрезвычайно сложной ситуации в городе, где нет света и тепла, когда призывал их уехать на время.

«И мне наплевать на какие-то рейтинги и призрачные выборы», — написал Кличко, намекая на то, что Банковая готовится к выборам.

Ранее Зеленский заявил о введении в стране режима ЧС в энергетике.