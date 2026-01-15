На Украине введут режим ЧС из-за проблем в энергетике

На Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом в телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

Глава киевского режима провел совещание из-за проблем в энергетическом секторе страны, уделив особое внимание ситуации в украинской столице.

Зеленский заявил, что будет создан штаб по координации обстановки в Киеве. В стране введут режим ЧС. Отвечать за работу по поддержке людей, а также решать практические вопросы будет первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, назначенный на эту должность 14 января.

Зеленский уточнил, что поручил кабмину подготовить поправки к правилам действия комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды. Так они смогут пользоваться пунктами поддержки, где есть доступ к теплу, свету и связи.

Ранее Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за российских ударов и низких температур, установившихся в стране.