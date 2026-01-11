Киевские власти призвали жителей прекратить блокировать дороги

На Украине власти призвали местных жителей прекратить блокировать дороги вблизи столицы. Об этом заявил глава военной администрации Киевской области Николай Калашник в своем телеграм-канале.

По его словам, украинцы стали перекрывать движение по трассам в знак протеста против отсутствия тепла и света.

«Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит включение света», — написал Калашник.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности временно покинуть город из-за крупных проблем с подачей электроэнергии и теплоснабжения. Он отметил, что в ближайшие дни ситуация останется тяжелой.