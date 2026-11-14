Сегодня 00:41 Обычный солдат сделал замечание Хегсету — и тот наградил бойца: что произошло на Арлингтонском кладбище Пит Хегсет вручил медаль часовому, который отчитал его в Арлингтоне Фото: РИА «Новости» Мир

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Министр войны США любит отчитывать своих генералов, например, за лишний вес. В ноябре 2026 года ему пришлось попробовать свое же блюдо — и преподнес его обычный солдат: Пит Хегсет попал впросак на кладбище. Что случилось на мемориале и чем осложнилось положение главы Пентагона, разобрался 360.ru.

Провал на кладбище В среду, 11 ноября 2026 года, в США отмечали День ветеранов. На Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии прошли церемонии возложения венков с участием президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. На памятных мероприятиях присутствовали глава военного ведомства Пит Хегсет с супругой Дженнифер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. После официальной части Хегсет задержался у Могилы Неизвестного солдата ради снимков на пустых ступенях перед мемориалом. Вместе с министром и его женой позировали глава аппарата Рики Буриа, его заместитель Патрик Уивер и старший советник Тами Радабо. Группа сделала пару фотографий и начала подниматься по лестнице. Кто-то из компании рассмеялся. В этот момент периметр обходил дежурный часовой специалист (высший солдатский чин) армии США Томас Иглесиас. Он остановился и жестко осадил гостей. «Все посетители обязаны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — прокричал военный. Хегсет обернулся на его слова, но промолчал.

Фото: РИА «Новости»

Смех на скорбном месте Церемонию на мемориальном кладбище транслировали в прямом эфире крупнейшие телеканалы США. Видео моментально разлетелось по социальным сетям. Поведение человека из группы Хегсета (неизвестно, кто именно смеялся), нарушает порядок посещения Арлингтонского кладбища. Адресованные чиновникам слова рядового — стандартная формулировка, он был обязан так поступить. Как объяснял в 2022 году в интервью часовой штаб-сержант Чедвик Уингет, охрана делает подобные замечания публике по два-три раза в день. Как правило, люди редко шумят намеренно, но такое поведение считается неприемлемым. Ситуацию усугубил чин Хегсета — человек на посту министра обороны обязан соблюдать субординацию. Как Хегсет попал в свою же ловушку Первым видео с кладбища распространил традиционно про-демократический телеканал CNN. Его редакция сразу же запросила комментарий из Пентагона, однако здесь взяли паузу. Вскоре официальную позицию властей представил главный спикер министерства Шон Парнелл. Он заявил, что часовой действовал «правильно и уважительно», солдат «напомнил всем о необходимости соблюдать приличия». Парнелл добавил, что министр и весь Пентагон «всегда чтили — и всегда будут чтить — жертвы, принесенные нашими военнослужащими ради безопасности Америки».

Фото: РИА «Новости»

Для главы ведомства войны США упрек в нарушении порядка прозвучал особенно неприятно. Хегсет славится своей любовью к лекциям о дисциплине. В сентябре 2025 года он в экстренном порядке вызвал сотни генералов и адмиралов американской армии со всего мира. Пресса тогда замерла в ожидании объявления какой-то невероятной военной операции. Однако Пит Хегсет вместо этого просто прочел высшему офицерскому составу жесткую лекцию о стандартах внешнего вида. Он заявил, что «совершенно неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в залах Пентагона и во главе командований по всему миру». Кроме того, министр обязал всех военачальников побриться и запретил им носить бороды. Газета The Washingon Post писала, что многие генералы, которых сорвали с боевых постов ради часовой речи о стандартах, сочли этот формат унизительным.

Фото: РИА «Новости»

Что случилось с солдатом-часовым Спускать такую историю на тормозах Пит Хегсет позволить себе не мог. Ноябрь и без того выдался для него весьма тяжелым месяцем. Уже через сутки пиарщики министра нашли выход. В четверг, 12 ноября 2026 года, Хегсет пригласил в штаб-квартиру министерства бойцов 3-го пехотного полка, среди которых был и специалист Томас Иглесиас. Министр лично приколол ему на грудь похвальную медаль — эту награду в ВС США вручают за героизм и безупречную службу. Фотографии с церемонии награждения Хегсет выложил в свой Х. «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», — написал министр. Позднее Пентагон подтвердил, что награду Иглесиас вручили «за исполнение обязанностей у Могилы Неизвестного солдата 11 ноября 2026 года».

Фото: РИА «Новости»

Что такое Могила Неизвестного солдата в Арлингтоне Острая реакция американского общества на ситуацию у памятника объяснима. Мемориальное кладбище разбили в Гражданскую войну на бывших землях семьи генерала Ли. В 1864 году там похоронили первого бойца, в 1866-м открыли монумент Неизвестным солдатам Гражданской войны с останками 2111 воинов. Всего на этих холмах лежат более 4000 неопознанных солдат разных войн. Главной святыней считается Могила Неизвестного солдата, ее создали после Первой мировой. В октябре 1921 года во Франции сержант Эдвард Янгер белыми розами отметил один из четырех гробов безымянных американцев. Прах доставили кораблем ВМС США «Олимпия», около 90 тысяч человек простились с ним в Капитолии, и 11 ноября 1921 года тело предали земле. Позже над ним установили саркофаг из белого мрамора с фигурами Мира, Победы и Доблести и словами: «Здесь покоится в почетной славе американский солдат, известный лишь Богу». В 1958 году рядом захоронили Неизвестных солдат Второй мировой и Корейской войн. Могила стала главным воинским мемориалом США. Она символизирует коллективную скорбь о каждом американском военнослужащем, погибшем во время исполнения своего долга.

Фото: РИА «Новости»

Как посмел солдат окрикнуть министра Постоянную охрану у мемориала поставили из-за бестактности первых визитеров. В 1925 году появился гражданский сторож, он следил, чтобы туристы не забирались на плиту. С июля 1937 года караул стал военным и круглосуточным. С 1948 года этот пост несет старейшее действующее пехотное подразделение армии США — 3-й пехотный полк, или «Старая гвардия». Сформировали его еще в 1784 году, сразу после Войны за независимость. «Старая гвардия» не церемониальный полк. Это подразделение участвовало почти во всех крупных конфликтах в американской истории, от мировых войн, до операций во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Попасть сюда сложнее, чем в космонавты. Берут только «трижды добровольцев» — человек должен сам прийти в армию, затем в полк и в сам караул. Это подразделение также отвечает за сопровождение президента США. Стражи на мемориале в Арлингтоне имеют полное право требовать соблюдать тишину от любого человека, включая и лидера страны. После просчета у Хегсета оставался только один путь: наградить часового.

Фото: РИА «Новости»

Что грозит министру войны США Инцидент на Арлингтонском кладбище произошел всего через два дня после того, как в конгрессе провалилась уже вторая попытка импичмента Хегсета. Восемь статей обвинения внес республиканец Томас Мэсси при поддержке демократов. Он обвиняет министра обороны в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий. В пояснительной записке Мэсси апеллирует и к тому, что конфликт с Ираном длится уже почти год без санкции конгресса. Кроме того, в документе фигурировали атаки на предполагаемые суда с наркотиками в Латинской Америке и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Упоминалась и история с мессенджером. В марте 2025 года Пит Хегсет опубликовал в Signal секретную информацию об ударах по хуситам. В двух чатах министр рассказал о нескольких стартах боевых самолетов еще до того, как пилоты поднялись в воздух. Новую попытку импичмента Хегсет назвал «саботажем». Его поддержали республиканцы и похоронили резолюцию голосованием. Министра также похвалили за «две выигранные войны». Сколько продержится чиновник, неясно. С 3 января 2027 года обе палаты займут демократы, их лидер Хаким Джеффрис уже пообещал снять Пита Хегсета.