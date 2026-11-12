Тысячи исков подали в США против производителей «Оземпика»

Более четырех тысяч исков подали в США против производителей «Оземпика» и аналогичных препаратов из-за побочных эффектов. Документы опубликовали на сайте судебной коллегии США.

Большинство обращений связано с причинением вреда здоровью. Среди указанных в документах побочных эффектов — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, в том числе гастропарез. Более 270 исков касаются нарушений зрения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило, что прием «Оземпика» может привести к нарушению кровоснабжения зрительного нерва. Это редкое заболевание, которое может привести к резкому снижению остроты зрения в одном глазу или даже полной потере зрения.

Также может возникнуть паралич желудка, кишечная непроходимость и другие серьезные нарушения пищеварения.