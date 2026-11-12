360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Тысячи исков подали в США против производителей «Оземпика»

    Фото: 360.ru

    Более четырех тысяч исков подали в США против производителей «Оземпика» и аналогичных препаратов из-за побочных эффектов. Документы опубликовали на сайте судебной коллегии США.

    Большинство обращений связано с причинением вреда здоровью. Среди указанных в документах побочных эффектов — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, в том числе гастропарез. Более 270 исков касаются нарушений зрения.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило, что прием «Оземпика» может привести к нарушению кровоснабжения зрительного нерва. Это редкое заболевание, которое может привести к резкому снижению остроты зрения в одном глазу или даже полной потере зрения.

    Также может возникнуть паралич желудка, кишечная непроходимость и другие серьезные нарушения пищеварения.

    Читайте также

    Эндокринолог указала на опасные последствия похудения на «Оземпике»

    В России создали новый препарат от диабета и ожирения в капсулах

    Врач Круглик заявил, что препараты для похудения не решат проблему ожирения

    Популярные препараты для похудения вызвали потерю зрения и паралич желудка

    Вес не меняется, а мышцы исчезают. Чем опасна саркопения после 40 лет

    Худые, но несчастные. Почему зумеры больше не ведутся на современные стандарты красоты

    Javier Rojas/Keystone Press Agency