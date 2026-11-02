В США захотели возобновить поставки российского газа в ЕС через Украину

WSJ: США добиваются поставок газа из России в ЕС через Украину

США выступили за скорое возобновление поставок российского газа в Европу транзитом через Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Схема предполагает продажу газа из России через американского посредника для обхода европейских санкций.

В Вашингтоне пытались представить эту идею лидерам ЕС как способ снизить цены на углеводороды. На фоне рекордно низких запасов газа перед зимой это выглядит особенно актуально, отметили в материале.

Средства от продаж предлагают хранить на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

Инициативу выдвинули спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они представили ее во время поездок в Москву и Киев в сентябре.

Также в США рассматривают возобновление «Северного потока». Газета назвала это важным компонентом более крупной сделки, которая должна способствовать урегулированию украинского кризиса и снять разногласия России с европейскими союзниками США.

Ранее глава «Новатэка» посоветовал ЕС пересмотреть решение об отказе от российского газа.