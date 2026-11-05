Ракетное управление КНДР проверило новый комплекс ПВО
ЦТАК: Пхеньян сообщил о тестировании нового средства противовоздушной обороны
Главное управление ракетостроения КНДР испытало новый комплекс противовоздушной обороны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).
Агентство пояснило, что целью проверки было подтверждение проектно-технических характеристик комплекса. Испытания также стали частью работы по обновлению боевых систем и повышению боевой доверительности стратегического вооружения.
Ранее обозреватели сообщили об испытании в КНДР кассетной боевой части для тактической ракеты. По данным агентства, стандартная боеголовка № 2 способна поражать цели на площади 12–13 гектаров — примерно как 18 футбольных полей. В Пхеньяне заявили, что до конца года армия получит боеприпасы разных модификаций. Пуск назвали частью плановой программы развития ракетного потенциала страны.