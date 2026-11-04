В Турции выразили надежду узнать итоги переговоров по Украине из первых рук

Турция намерена внимательно наблюдать за украинскими переговорами в Абу-Даби и надеется узнать об их итогах напрямую от участников процесса. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в турецком правительстве.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября.

«Конечно же, мы будем внимательно следить за переговорным процессом в Абу-Даби и заинтересованы в том, чтобы получить информацию о его ходе и результатах непосредственно из первых рук», — заявил источник журналистов.

В турецком кабмине отметили, что для Турции важно знать, какие темы обсуждают стороны, насколько они продвинулись в поиске договоренностей и какие возможности появляются для дальнейшего урегулирования.

Еще 2 ноября Турция сообщила США, что готова принять переговоры по украинскому конфликту. Формат и уровень диалога будут зависеть от договоренностей сторон.