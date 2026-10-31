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    Трамп опубликовал ИИ-изображение Гренландии в виде базы ВВС США

    Truth Social / @realDonaldTrump
    Фото: Truth Social / @realDonaldTrump

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором Гренландия представлена в виде огромной американской военной авиабазы. Картинка, созданная с помощью искусственного интеллекта, сопровождается надписью «Добро пожаловать в Гренландию».

    На изображении остров превратился в гигантскую базу с самолетами и американским флагом.

    Ранее, 22 сентября, американский президент объявил о планах построить в Гренландии две крупные военные базы. По его словам, Вашингтон достиг соответствующих договоренностей с Данией и властями острова. Трамп объяснил инициативу необходимостью укрепления американских позиций в Арктике.

    Кроме того, 14 октября глава Белого дома сообщил о намерении США начать масштабную разведку месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии. Он подчеркнул стратегическое значение острова для безопасности Соединенных Штатов и Европы.

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