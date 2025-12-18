«Толстые и тупые». Глава Пентагона пожаловался на американских новобранцев

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с рекрутерами проговорился, что синдром дефицита внимания и гиперактивность, тупость и повальное ожирение серьезно осложняют набор в американскую армию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Вы, ребята, это сделали. И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — заявил он.

Затем Хегсет попытался откреститься от своих слов, заявив, что новобранцы не тупые, а просто недостаточно обученные или просто у них диагностирован СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Есть много и других причин, почему кто-то из американцев не подходит для службы в армии.

Шеф Пентагона добавил, что президент США Дональд Трамп много внимания уделяет обеспечению набора в ВС. Ведь готовность мужчин и женщин надеть военную форму и служить говорит об их вере в гражданское и военное руководство. Хегсет также поблагодарил рекрутеров за набор новобранцев на рекордном уровне.

Несколько лет назад американский журналист Клейтон Моррис пожаловался, что солдаты армии США «самые жирные в мире».