360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Частный самолет упал посреди улицы в Палм-Бич в США, погибли 9 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Частный самолет Learjet 60 упал посреди улицы в городе Палм-Бич штата Флорида в США. Об этом сообщил портал Boca News.

    Разбившийся самолет, по информации портала, стоил около двух миллионов долларов. Борт упал с высоты более 8000 футов (около 2,8 тысячи метров). Самолет вылетел утром из Остина штата Техас.

    На сайте опубликовали фотографию, на которой видно место падения — обширная воронка посреди проезжей части. Офис шерифа подтвердил информацию о происшествии с воздушным судном. Факт крушения подтвердили и местные экстренные службы.

    Очевидцы сообщили порталу, что при падении самолет врезался в передвижной дом и оборвал провода. По данным Минтранса США, на борту было девять человек. Все они погибли.

    На прошлой неделе на северо-востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D. Самолет упал во время тренировочного полета, пилот погиб.

    Читайте также

    В США захотели клонировать собак для армии

    «Дорогой, пожалуйста». Трамп рассказал о личной просьбе своей жены

    Маск заявил о нарушении ВСУ условий применения Starlink

    Пушков заявил, что возобновление ударов США по Ирану обернется катастрофой

    «Слишком увлекся властью». Маск описал свое нахождение в Белом доме

    В США покойного сенатора Грэма обвинили в педофилии

    usembassykyiv

    Пережившая казнь американка заговорила предложениями

    Tennessee Department of Correction

    «Они просто идут вперед». Трамп оценил военные успехи России на Украине

    В США объяснили, какое предложение Трампа перепугало Украину

    В армии США тренируются копать могилы на случай крупных конфликтов

    ВВС США перехватили самолет в закрытой зоне над резиденцией Трампа

    Режиссер «Схватки» случайно прострелил себе ногу