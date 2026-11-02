Частный самолет упал посреди улицы в Палм-Бич в США, погибли 9 человек

Частный самолет Learjet 60 упал посреди улицы в городе Палм-Бич штата Флорида в США. Об этом сообщил портал Boca News .

Разбившийся самолет, по информации портала, стоил около двух миллионов долларов. Борт упал с высоты более 8000 футов (около 2,8 тысячи метров). Самолет вылетел утром из Остина штата Техас.

На сайте опубликовали фотографию, на которой видно место падения — обширная воронка посреди проезжей части. Офис шерифа подтвердил информацию о происшествии с воздушным судном. Факт крушения подтвердили и местные экстренные службы.

Очевидцы сообщили порталу, что при падении самолет врезался в передвижной дом и оборвал провода. По данным Минтранса США, на борту было девять человек. Все они погибли.

На прошлой неделе на северо-востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D. Самолет упал во время тренировочного полета, пилот погиб.