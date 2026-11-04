Губернатор Нью-Джерси запретила портам принимать дизтопливо из России
Власти Нью-Джерси выступили против импорта дизельного топлива из России. Губернатор Мики Шеррилл пригрозила портам штрафами за прием танкеров. Об этом сообщила газета The New York Times.
Шеррилл направила письма операторам дюжины портов и терминалов в Нью-Джерси, потребовав разворачивать любые танкеры, перевозящие российское дизельное топливо. В обратном случае она пригрозила штрафами за якобы нарушение федерального законодательства.
Будучи членом Демократической партии, губернатор пообещала задействовать все доступные правовые и регуляторные инструменты, чтобы наказать ослушавшихся.
Один из российских чиновников сообщил журналистам, что к берегам США направляются три танкера с дизельным топливом. Однако общее количество судов и пункты их назначения неизвестны.
Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель призвала последовать примеру США и договориться о поставках дизтоплива из России в ФРГ.