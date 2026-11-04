Власти Нью-Джерси выступили против импорта дизельного топлива из России. Губернатор Мики Шеррилл пригрозила портам штрафами за прием танкеров. Об этом сообщила газета The New York Times .

Шеррилл направила письма операторам дюжины портов и терминалов в Нью-Джерси, потребовав разворачивать любые танкеры, перевозящие российское дизельное топливо. В обратном случае она пригрозила штрафами за якобы нарушение федерального законодательства.

Будучи членом Демократической партии, губернатор пообещала задействовать все доступные правовые и регуляторные инструменты, чтобы наказать ослушавшихся.

Один из российских чиновников сообщил журналистам, что к берегам США направляются три танкера с дизельным топливом. Однако общее количество судов и пункты их назначения неизвестны.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель призвала последовать примеру США и договориться о поставках дизтоплива из России в ФРГ.