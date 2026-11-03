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    Пилот читал «Отче наш»: что известно о гибели миллионера Адама Робинсона

    стоп-кадр видео из соцсетей
    Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

    Частный бизнес-джет Learjet 60, летевший из Остина на Багамы, рухнул 1 ноября в округе Палм-Бич в США. На борту находились девять человек, среди которых — IT-миллионер Адам Робинсон с супругой и маленькими детьми. Все они погибли. За несколько минут до катастрофы экипаж сообщал об обледенении и турбулентности, а на записи переговоров слышны крики второго пилота. Все, что известно о крушении и расследовании — в материале 360.ru.

    Последние минуты полета

    Для 45-летнего Робинсона и его семьи это был обычный перелет — предприниматель и ранее пользовался услугами бизнес-авиации. Воздушное судно стоимостью около двух миллионов долларов направлялось на Багамские острова, но до точки назначения так и не добралось.

    Перед крушением экипаж вышел на связь с диспетчерами: сообщил, что джет обледенел и попал в зону турбулентности, и запросил разрешение подняться выше. Однако после этого машина начала стремительно терять высоту, и пилоты объявили чрезвычайную ситуацию.

    На аудиозаписи, попавшей позже в распоряжение СМИ, слышны крики второго пилота, увидевшего, что самолет развернулся в воздухе на 60 градусов. Через считанные секунды после этого из-за сильного крена судно врезалось в землю и сгорело у обочины трассы.

    По информации The New York Post, первый пилот в последние мгновения перед падением читал «Отче наш».

    стоп-кадр видео из соцсетей
    Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

    Девять человек, которые не долетели

    Погибли все девять человек, находившиеся на борту Learjet 60. Вместе с Робинсонами на Багамы летели друзья семьи и няня детей.

    В гражданской авиации Наталия успела поработать лишь девять месяцев. По словам матери погибшей девушки, дочь любила небо и долго шла к своей цели.

    «Я хотела, чтобы она осуществила свою мечту, но я так боялась, что эта мечта отнимет ее у меня», — сказала женщина в беседе с The New York Post.

    Случившееся тяжело переживает брат Адама Робинсона. Он выпустил заявление в соцсети, почтив память родных.

    «Адам и Хелен — любящие родители, а Эмма и Чарли были светом их жизни. Хелен и Адам — это история любви, которая будет длиться вечно. Их теплота, щедрость и умение создавать атмосферу радушия затронули жизни многих людей. Их утрату глубоко переживают все, кто любил их и кого любили они», — написал он.

    стоп-кадр видео из соцсетей
    Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

    Кем был Адам Робинсон

    Предприниматель стоял у руля двух компаний, каждая из которых занимается разработкой решений для маркетинга и идентификации посетителей сайтов. Также Робинсон работал над запуском стартапа в области искусственного интеллекта под названием GetEmail.

    До того, как основать собственный бизнес, строил профессиональную карьеру в Lehman Brothers и Barclays Capital.

    По экспертной оценке инвестора Сэма Парра, которую тот озвучил в мае, личное состояние Робинсона составляло порядка шести миллионов долларов  — не считая стоимости бизнеса. Актуальная стоимость его активов неизвестна.

    Как ведется расследование

    К окончательным выводам о причинах катастрофы специалисты еще не пришли — Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

    Известно, что самолет попал в неблагоприятные погодные условия. Пилоты запросили набор высоты в 2000 футов из-за грозы. Однако что именно произошло дальше, пока остается загадкой.

    стоп-кадр видео из соцсетей
    Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

    По мнению некоторых экспертов, воздушное судно могло попасть в так называемый «угол гроба». В авиации так называют опасную область высотного полета самолета, в которой минимальная скорость сваливания (когда крыло теряет подъемную силу из-за нехватки скорости) оказывается практически равна максимально допустимой скорости.

    Цена ошибки тут критична — если пилот летит слишком медленно или слишком быстро, он может за секунды потерять управление.

    Судя по обломкам, разлетевшимся в радиусе километра от места падения основной части фюзеляжа, джет начал разрушаться еще в воздухе.

    «У нас есть основания полагать, что самолет начал разваливаться еще до столкновения с землей. Мы можем найти обломки самолета на некотором расстоянии от места крушения», — заявил член Национального совета по безопасности на транспорте США Том Чепмен в беседе с Daily Mail.

    Следователи пока не выяснили, был ли на борту Learjet 60 «черный ящик» и сохранилось ли устройство, фиксирующее параметры полета. Возможно, именно оно даст ответы на все оставшиеся вопросы.