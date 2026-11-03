03 ноября 2026 14:01 Пилот читал «Отче наш»: что известно о гибели миллионера Адама Робинсона Фото: стоп-кадр видео из соцсетей Мир

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Частный бизнес-джет Learjet 60, летевший из Остина на Багамы, рухнул 1 ноября в округе Палм-Бич в США. На борту находились девять человек, среди которых — IT-миллионер Адам Робинсон с супругой и маленькими детьми. Все они погибли. За несколько минут до катастрофы экипаж сообщал об обледенении и турбулентности, а на записи переговоров слышны крики второго пилота. Все, что известно о крушении и расследовании — в материале 360.ru.

Последние минуты полета Для 45-летнего Робинсона и его семьи это был обычный перелет — предприниматель и ранее пользовался услугами бизнес-авиации. Воздушное судно стоимостью около двух миллионов долларов направлялось на Багамские острова, но до точки назначения так и не добралось. Перед крушением экипаж вышел на связь с диспетчерами: сообщил, что джет обледенел и попал в зону турбулентности, и запросил разрешение подняться выше. Однако после этого машина начала стремительно терять высоту, и пилоты объявили чрезвычайную ситуацию. На аудиозаписи, попавшей позже в распоряжение СМИ, слышны крики второго пилота, увидевшего, что самолет развернулся в воздухе на 60 градусов. Через считанные секунды после этого из-за сильного крена судно врезалось в землю и сгорело у обочины трассы. По информации The New York Post, первый пилот в последние мгновения перед падением читал «Отче наш».

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Девять человек, которые не долетели Погибли все девять человек, находившиеся на борту Learjet 60. Вместе с Робинсонами на Багамы летели друзья семьи и няня детей. Адам Робинсон — бизнесмен в сфере технологий, основатель компаний Retention и RB2B;

Хелен Шарп — его жена, владелица гончарной мастерской. Свои работы она часто демонстрировала в соцсетях;

Эмма и Чарли — дети Робинсонов. Им было четыре и два года;

Анита Мария Сетина — няня;

Рэйчел Рид и Чарми Фер — друзья Хелен;

Джефф Грегори — первый пилот, 55 лет;

Наталия Гаделья Филгейрас — второй пилот, 20 лет. Лицензию она получила еще в школе. Именно ее крики слышны на аудиозаписи перед катастрофой. В гражданской авиации Наталия успела поработать лишь девять месяцев. По словам матери погибшей девушки, дочь любила небо и долго шла к своей цели. «Я хотела, чтобы она осуществила свою мечту, но я так боялась, что эта мечта отнимет ее у меня», — сказала женщина в беседе с The New York Post. Случившееся тяжело переживает брат Адама Робинсона. Он выпустил заявление в соцсети, почтив память родных. «Адам и Хелен — любящие родители, а Эмма и Чарли были светом их жизни. Хелен и Адам — это история любви, которая будет длиться вечно. Их теплота, щедрость и умение создавать атмосферу радушия затронули жизни многих людей. Их утрату глубоко переживают все, кто любил их и кого любили они», — написал он.

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Кем был Адам Робинсон Предприниматель стоял у руля двух компаний, каждая из которых занимается разработкой решений для маркетинга и идентификации посетителей сайтов. Также Робинсон работал над запуском стартапа в области искусственного интеллекта под названием GetEmail. До того, как основать собственный бизнес, строил профессиональную карьеру в Lehman Brothers и Barclays Capital. По экспертной оценке инвестора Сэма Парра, которую тот озвучил в мае, личное состояние Робинсона составляло порядка шести миллионов долларов — не считая стоимости бизнеса. Актуальная стоимость его активов неизвестна. Как ведется расследование К окончательным выводам о причинах катастрофы специалисты еще не пришли — Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование. Известно, что самолет попал в неблагоприятные погодные условия. Пилоты запросили набор высоты в 2000 футов из-за грозы. Однако что именно произошло дальше, пока остается загадкой.

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

По мнению некоторых экспертов, воздушное судно могло попасть в так называемый «угол гроба». В авиации так называют опасную область высотного полета самолета, в которой минимальная скорость сваливания (когда крыло теряет подъемную силу из-за нехватки скорости) оказывается практически равна максимально допустимой скорости. Цена ошибки тут критична — если пилот летит слишком медленно или слишком быстро, он может за секунды потерять управление.