AP: демократы победили на выборах в сенат США сразу в пяти штатах

Кандидаты от Демократической партии одержали победу на выборах в сенат США в Делавэре, Нью-Джерси, Род-Айленде, Иллинойсе и Массачусетсе. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Промежуточное голосование в конгресс прошло в США 3 ноября. Избиратели определяли состав всей палаты представителей — 435 депутатов — и выбирали 35 из 100 сенаторов. Результаты выборов покажут, смогут ли республиканцы сохранить контроль над обеими палатами законодательного органа.

В Нью-Джерси третий полный срок получил Кори Букер, который представляет штат в сенате с 2013 года. В Род-Айленде победу одержал Джек Рид, занимающий кресло сенатора с 1997 года. Для него это будет уже шестой срок.

В Делавэре переизбрался Крис Кунс, впервые избранный в 2010 году. Он также продолжит работу в сенате на третий полный срок.

В Иллинойсе победу одержала вице-губернатор штата Джулиана Страттон. Она займет место демократа Дика Дурбина, который решил уйти из верхней палаты конгресса после пяти сроков.

В Массачусетсе сенатор Эд Марки сохранил свой пост. Он представляет штат в верхней палате с 2013 года.

Ранее президент Дональд Трамп пригрозил демократам правом вето в случае их победы на выборах.