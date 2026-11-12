Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia после обвинений в супружеской измене

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров Nvidia объявил сегодня о том, что Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров», — отметили в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что корпорация продолжает выполнять обязательства перед клиентами и перебоев в операционной деятельности не будет.

Врио руководителя назначили исполнительного вице-президента и финансового директора Колетт Кресс. Также начали искать постоянного кандидата на должность CEO.

Кроме того, совет учредил новую должность председателя, на которую назначили венчурного инвестора Харви К. Джонса.

Причиной отставки Хуанга стало обвинение в любовных интрижках на стороне. Одну из его пассий подозревают в организации нелегальных поставок процессоров в Китай.