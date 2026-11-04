Промежуточные выборы в США: на что они повлияют и что могут изменить

В США идут промежуточные выборы в конгресс, которые определят состав сената и палаты представителей. Каким может быть исход и что от него зависит — в материале 360.ru.

Кого выбирают в США и на что это влияет

По итогам голосования, которое проходит 3 ноября, будут заняты все 435 мест в нижней палате конгресса и 35 из 100 — в сенате. В Палате представителей победа достанется партии, получившей минимум 218 мест, в сенате для победы требуется 19. Промежуточные выборы в конгресс США традиционно проходят в середине четырехлетнего президентского срока. По факту это проверка общественной поддержки действующего лидера. Результаты определят баланс политических сил на последние два года президентства Дональда Трампа. Пока обе палаты конгресса контролируют республиканцы, что позволяет Трампу беспрепятственно проводить через парламент законы и назначать своих людей на ключевые посты.

Фото: РИА «Новости»

Но не исключено, что на выборах большинство останется за демократами. Ситуация, когда партия — оппонент президента занимает Палату представителей, для США очень типична. Но если оппонирующие Трампу партии победят в обеих палатах, возможны законодательный паралич плюс импичмент, отметил kp.ru. Кроме того, по мнению политологов, итоги промежуточных выборов во многом определят стартовые позиции кандидатов на предстоящих президентских выборах. Помимо этого, жители выберут губернаторов в 40 штатах.

Когда подведут итоги

Четкого единого времени для всех Соединенных Штатов нет. Первые предварительные итоги, как правило, появляются уже через несколько часов после закрытия участков. Если ориентироваться на московское время, первые избирательные участки открылись в 14:00. Закрываться они будут в разное время в зависимости от штата — в основном от 02:00 до 05:00 4 ноября. Последние участки — на Аляске — прекратят работу лишь в 09:00.

Фото: РИА «Новости»

Подсчет голосов на разных территориях тоже будет идти с различной скоростью. В некоторых штатах итоги могут огласить только на следующий день. Если разрыв между результатами кандидатов будет минимальным, как в 2018 году во Флориде, может понадобиться пересчет голосов. Это может потребовать несколько недель. Новый состав конгресса официально заработает 3 января.

Какими могут быть результаты выборов

Согласно платформам «коллективных прогнозов», где может проголосовать каждый желающий, Палата представителей с огромной вероятностью (96%) перейдет к демократам. Вероятность выхода сената из-под контроля Трампа оценивают в 76%. Соцопросы в Соединенных Штатах подтверждают, что Палата представителей станет демократической. Шансы обеих партий в сенате жители оценивают как приблизительно равные. Надо отметить, что рейтинг Дональда Трампа сейчас самый низкий за оба срока его президентства: его политику поддерживают только 39% жителей.

Фото: White House

«Скорее всего, Трамп потеряет контроль над Палатой представителей. И не исключено, что над сенатом тоже», — подчеркнул в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Что будет, если итоги выборов окажутся не в пользу Трампа

Станкевич напомнил, что начиная с 1946 года в 18 из 20 случаев американские президенты за свои сроки имели оппозицию хотя бы в одной палате. Семь раз оппозиционными лидеру страны оказывались обе палаты. Так, например, произошло с обоими Джорджами Бушами, Гарри Трумэном, Дуайтом Эйзенхауэром. И все они благополучно довели свои президентские сроки до конца.

Это серьезный фактор, недооценивать его не нужно, но никакой революции в США не произойдет. Вероятнее всего, Палата представителей начнет инициировать импичмент — голосование за начало процесса отстранения президента. Дальше эта торпеда будет потихоньку набирать ход, но до конца не дойдет почти наверняка. Сергей Станкевич Политолог, независимый аналитик

По его словам, Трампа могут ждать еще много неприятностей, но способность управлять страной и реализовывать свою линию у него сохранится. Станкевич констатировал, что хотя в Демократической партии наблюдается серьезный раскол, ее представителей надежно объединяет задача борьбы с действующим лидером. Против Трампа регулярно выступают не менее семи сенаторов. Если их переизберут, диссиденты останутся у президента и в сенате. К противникам президента может примкнуть и часть республиканцев в Палате представителей, спрогнозировал Станкевич. Главные неприятности для Трампа, по его оценкам, отразятся в трех законах: о национальной обороне, об оборонном бюджете и о помощи иностранным государствам. «Демократы могут попытаться возобновить прямую бюджетную помощь Украине, проголосовать за направление туда конкретных категорий вооружений — например, крылатых ракет. <…> Могут проголосовать за возобновление прямой бюджетной помощи Украине и попытаться убрать у Трампа возможности отказа от введения повышенных пошлин», — допустил аналитик. Он призвал больше не ожидать от Трампа серьезных шагов в отношении украинского конфликта, особенно в случае если он потеряет контроль над обеими палатами.

Фото: White House

Президент США предупредил, что если демократы захватят конгресс, он станет «мистером вето», то есть будет блокировать их законопроекты до тех пор, пока они не пойдут на переговоры. Президентское вето преодолеть не так просто — нужно набрать две трети голосов и в Палате преставителей, и в сенате. Кроме того, Трамп допустил помилование главы SpaceX Илона Маска и его ближайших соратников. Но у демократов тоже есть рычаги давления. Важный инструмент — контрольная функция конгресса. Действующих чиновников администрации Трампа могут принудительно вызывать в конгресс для дачи показаний. «Начнут выдергивать конкретных министров, а они не смогут не прийти в конгресс и не дать показания, а там их будут пытать и распинать, пытаться прищучить», — спрогнозировал Станкевич. Что касается Маска, ему опасаться нечего — приписать коррупцию самому богатому человеку в мире не получится, а от обвинения в нарушении полномочий он отобьется, поскольку к его услугам лучшие юристы США, заявил политолог.

«Это будет тяжелая борьба для Трампа. Вторые и последние два года в роли президента не будут для него легкой прогулкой. Он может отбиваться с помощью вето, уйдя в глухую оборону, но от всего не отобьется», — резюмировал он. А президентские выборы США, от которых зависит куда больше, пройдут лишь в ноябре 2028 года.