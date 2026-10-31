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    Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Украинский конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналисту Бенни Джонсону. Об этом сообщил ТАСС.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке. Я думаю, есть довольно неплохой шанс, что все получится», — отметил глава Белого дома.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США запустили процесс согласования даты трехсторонней встречи по украинскому урегулированию в Абу-Даби. По его словам, переговоры могут пройти в ноябре.

    В них планируют принять участие президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп.

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