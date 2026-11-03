Россия, США и Украина встретятся в Абу-Даби. Кто войдет в делегации и что обсудят?

Мы в социальных сетях

Мы в соцсетях

Россия, США и Украина готовятся к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. Встреча пройдет в Абу-Даби, где стороны попытаются найти точки соприкосновения для продвижения к долгосрочному миру. Когда состоятся переговоры, кто войдет в состав делегаций и какие вопросы обсудят участники — в материале 360.ru.

Когда и где пройдут переговоры России, США и Украины

О подготовке нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины первым сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков 21 октября после встречи Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Встреча в Константиновском дворце продолжалась около трех часов. Одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта и возобновление прямого диалога Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.

Фото: РИА «Новости»

По итогам встречи Ушаков допустил, что новый раунд переговоров может пройти в Абу-Даби в середине ноября, но точных дат не назвал. Позднее Уиткофф объявил, что представители трех стран соберутся в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10–11 ноября. Даты встречи подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби, будет принимать участие в трехсторонних переговорах», — заявил представитель Кремля. Переговоры пройдут на рабочем уровне при посредничестве США.

Кто представит Россию, США и Украину?

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента: им остается мой коллега Мединский», — подчеркнул представитель Кремля.

Полный состав российской делегации пока не раскрыли. По словам Пескова, в нее войдут представители нескольких ведомств, в том числе МИД. Окончательный список участников утвердит Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Песков не исключил встречи переговорщиков с главой государства перед поездкой в Абу-Даби, но отметил, что конкретных планов пока нет. Члены делегации регулярно докладывают президенту о текущей работе и получают от него инструкции. Вашингтон на переговорах представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Киев пока не объявил состав своей делегации. На предыдущих трехсторонних встречах в Абу-Даби украинскую сторону возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвовали глава офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие представители украинских властей.

Что обсудят в Абу-Даби

Главными темами предстоящей встречи станут гарантии безопасности, снижение напряженности, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, Вашингтон рассчитывает продолжить работу над всеобъемлющим соглашением, которое обеспечит долгосрочную безопасность. Американская сторона намерена развить результаты предыдущих консультаций в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге.

Фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть взаимными. «Будут вопросы безопасности обсуждаться. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — заявил представитель Кремля. Песков напомнил о принципе неделимости безопасности, согласно которому одна страна не может обеспечивать собственную безопасность за счет другой.

Почему Европу не допустят к переговорам

Представители европейских стран не смогут присоединиться к трехсторонней встрече в Абу-Даби. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, согласованный формат предусматривает участие только Москвы, Киева и Вашингтона. При этом европейские политики могут самостоятельно приехать в столицу ОАЭ и провести отдельные консультации с американской и украинской делегациями.

«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться», — заявил Ушаков.

Фото: РИА «Новости»

Параллельно американские переговорщики проведут встречи в Брюсселе с представителями Великобритании, Германии, Франции, Евросоюза и НАТО. По словам Уиткоффа, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для восстановления страны.

Как проходили прошлые раунды переговоров

Предстоящая встреча станет продолжением переговорного процесса, который начался в январе 2026 года. Тогда представители России, США и Украины впервые собрались в Абу-Даби 23–24 января. Встречи проходили в закрытом режиме, а их участники обсуждали пути прекращения боевых действий и возможные условия мирного урегулирования. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля. Основное внимание стороны уделили вопросам прекращения огня, контролю за соблюдением возможного перемирия и гарантиям безопасности. Главным практическим результатом стала договоренность об обмене 314 военнопленными — по 157 человек с каждой стороны. Обмен состоялся 5 февраля и стал первым за пять месяцев. Следующий раунд переговоров прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию тогда возглавил Владимир Мединский, а круг обсуждаемых вопросов расширили, включив в него территориальные разногласия. Теперь представители трех стран вновь соберутся в Абу-Даби, чтобы продолжить обсуждение условий урегулирования конфликта. * Внесен в России в список террористов и экстремистов