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    Трамп допустил назначение Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп с юмором отреагировал на предложение назначить рэп-исполнительницу Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома. Американский лидер назвал идею удачной и пообещал над ней подумать.

    Тема возникла во время интервью с блогером Бенни Джонсоном, который спросил, может ли Минаж занять должность официального представителя администрации, Трамп ответил.

    «Это хорошая идея. Думаю, мне нужно будет об этом подумать», — сказал американский лидер.

    Затем президент пошутил, что и сам Джонсон мог бы справиться с такой работой. Фрагмент беседы блогер разместил в Facebook*.

    Поводом стало видео, снятое директором по коммуникациям Белого дома Стивеном Чунгом на борту президентского самолета. Во время перелета в Мичиган он побеседовал с Минаж. Певица похвалила президента, отметив, что он трудится интенсивнее многих людей вдвое моложе себя.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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