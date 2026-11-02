Трамп заявил о готовности помиловать Маска в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп допустил, что заранее помилует главу SpaceX Илона Маска и его ближайших соратников, если демократы получат контроль над конгрессом после промежуточных выборов. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One газеты The New York Post.

Журналист Миранда Дивайн задала президенту вопрос о помиловании бизнесмена.

«Я сделаю это, если понадобится. Конечно», — ответил Трамп.

При этом он отверг предположение, что демократы могут попытаться национализировать SpaceX.

Американское законодательство позволяет президенту помиловать человека до предъявления обвинений. Такое решение может защитить его от федерального уголовного преследования за преступления, которые подпадают под действие помилования.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. Избиратели выберут весь состав палаты представителей, треть сенаторов и губернаторов в 36 штатах и территориях. Сейчас обе палаты конгресса контролируют республиканцы.

Ранее Трамп рассказал, что супруга просила его не танцевать на публичных мероприятиях. Она заявила, что это противоречит облику президента.