«Дорогой, пожалуйста». Трамп рассказал о личной просьбе своей жены

Мелания Трамп просила своего супруга прекратить танцевать на публичных мероприятиях. Об этом сам Трамп рассказал во время митинга во Флориде, трансляция мероприятия шла на YouTube .

Политик объяснил собравшимся, что первая леди США неоднократно просила его перестать танцевать.

«Дорогой, пожалуйста, больше никаких танцев. Ты же президент Соединенных Штатов, это не по-президентски», — пародировал жену Дональд Трамп.

Ранее Мелания также спрашивала у Трампа, может ли он представить себе ситуацию, в которой перед публикой стал бы танцевать Франклин Рузвельт. По ее мнению, президент США не должен позволять себе подобных жестов.

Пресса отмечала, что первая леди США особенно недовольна тем, что муж танцует под диско-хит «YMCA» группы The Village People. Трамп со сцены в шутку называет его «в определенной степени национальным гимном».

Ранее Дональд Трамп допустил, что новым секретарем Белого дома станет Ники Минаж.