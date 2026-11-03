Трамп пообещал не допустить развала США по примеру Европы

Трамп: США остались самой уважаемой страной мира, пока в Европе идет развал

Европейские страны переживают период полного развала пока США сохраняют статус самой уважаемой страны мира. С таким заявлением в эфире телеканала FOX News выступил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что ответственность за состояние европейских стран лежит на руководителях, проводивших мягкую миграционную политику.

«Посмотрите на Францию. Посмотрите на Европу. Там все разваливается. У нас самая уважаемая страна в мире, и нам нужно сохранить ее такой. Поэтому мы не можем позволить радикальным левым сумасшедшим захватить власть», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что предупреждал французского коллегу Эммануэля Макрона о серьезных последствиях из-за наплыва иностранцев.

«Я сказал: „Вы разрушаете Францию. Вы позволяете приезжать людям, которые ненавидят вашу страну“», — пояснил Трамп.

Ранее Трамп призвал европейских политиков закрыть границы для мигрантов и выдворить всех участников акций протеста. Он подчеркнул, что это единственный путь для сохранения государств Старого Света.