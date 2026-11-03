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    Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

    Белый дом: Мелания Трамп устроит встречу представителей России и Украины

    ``White House
    Фото: ``White House

    Выступившая инициатором прекращения боевых действий для эвакуации жителей города Алешки Херсонской области Мелания Трамп подготовила новую дипломатическую инициативу. Первая леди США устроит встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба американского лидера.

    Предстоящее событие назвали экстраординарным для всей истории США.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины, двух стран, находящихся в состоянии активной войны, в Белом доме», — заявили в пресс-службе.

    Также там отметили, что в ближайший четверг, 5 ноября, супруга президента США выступит с речью, посвященной гуманитарной миссии в Алешках.

    В минувшее воскресенье, 1 ноября, первая леди США Мелания Трамп подвела предварительный итог эвакуации жителей города Алешки и открытия гуманитарных коридоров. Она подчеркнула, что прошедшая миссия стала первым шагом к долгосрочному урегулированию украинского конфликта.

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