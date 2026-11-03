Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

Выступившая инициатором прекращения боевых действий для эвакуации жителей города Алешки Херсонской области Мелания Трамп подготовила новую дипломатическую инициативу. Первая леди США устроит встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом сообщила пресс-служба американского лидера.

Предстоящее событие назвали экстраординарным для всей истории США.

«Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины, двух стран, находящихся в состоянии активной войны, в Белом доме», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что в ближайший четверг, 5 ноября, супруга президента США выступит с речью, посвященной гуманитарной миссии в Алешках.

В минувшее воскресенье, 1 ноября, первая леди США Мелания Трамп подвела предварительный итог эвакуации жителей города Алешки и открытия гуманитарных коридоров. Она подчеркнула, что прошедшая миссия стала первым шагом к долгосрочному урегулированию украинского конфликта.