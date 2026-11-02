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    Зеленский не учится на ошибках в отношениях с Трампом — Дмитриев

    Дмитриев: Зеленский продолжает читать нотации Трампу

    Фото: РИА «Новости»

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не учится на своих ошибках и продолжает конфликтовать с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», — написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ уже указывал на ошибку Зеленского в отношении Трампа. Глава киевского режима продолжает нападать на американского лидера и бизнесмена Илона Маска в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Он отметил, что для украинского главы это не самая лучшая стратегия, учитывая его зависимость от США.

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