Глава киевского режима Владимир Зеленский не учится на своих ошибках и продолжает конфликтовать с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ уже указывал на ошибку Зеленского в отношении Трампа. Глава киевского режима продолжает нападать на американского лидера и бизнесмена Илона Маска в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Он отметил, что для украинского главы это не самая лучшая стратегия, учитывая его зависимость от США.