Новак рассказал, где Россия могла бы сотрудничать с США

Новак сообщил о возможном сотрудничестве России и США в СПГ-проектах в Арктике

Совместные проекты в Арктике могли бы начать разрабатывать США и Россия. Об этом ТАСС рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

В перспективе стороны могут обсудить реализацию таких инициатив в области СПГ и освоении заполярных месторождений. Арктическая зона России имеет огромные запасы углеводородов и является ключевым регионом для развития новых газовых проектов.

Новак объяснил, что эти технологические направления сейчас активно развивает Россия. На данный момент совместная работа с США «только обсуждается, но посмотрим», добавил политик.

Трамп 9 октября объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. Минфин США смягчил санкции в отношении этого энергоносителя.

Первые три танкера с дизелем уже отправились из России к американским берегам.