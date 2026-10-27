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    Новак рассказал, где Россия могла бы сотрудничать с США

    Новак сообщил о возможном сотрудничестве России и США в СПГ-проектах в Арктике

    Фото: РИА «Новости»

    Совместные проекты в Арктике могли бы начать разрабатывать США и Россия. Об этом ТАСС рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

    В перспективе стороны могут обсудить реализацию таких инициатив в области СПГ и освоении заполярных месторождений. Арктическая зона России имеет огромные запасы углеводородов и является ключевым регионом для развития новых газовых проектов.

    Новак объяснил, что эти технологические направления сейчас активно развивает Россия. На данный момент совместная работа с США «только обсуждается, но посмотрим», добавил политик.

    Трамп 9 октября объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на мировые рынки. Минфин США смягчил санкции в отношении этого энергоносителя.

    Первые три танкера с дизелем уже отправились из России к американским берегам.

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