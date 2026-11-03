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    Дмитриев оценил вклад Трампа в организацию ноябрьских переговоров с Украиной

    Дмитриев: мир ценит миротворческие усилия Трампа и его команды

    Фото: РИА «Новости»

    США выступят посредником на переговорах России и Украины в Абу-Даби. Это заслуга миротворческих усилий американского президента Дональда Трампа и его подчиненных, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.

    Он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о предстоящей в Абу-Даби встрече при посредничестве Штатов. Переговоры пройдут 10–11 ноября на рабочем уровне.

    Стороны, по словам американского дипломата, обсудят деэскалацию, обеспечение безопасности после завершения конфликта и гуманитарные инициативы. Дмитриев поддержал усилия Белого дома.

    «Мир высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды», — сказал глава РФПИ.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков объяснил, почему первые раунды возобновившихся переговоров пройдут в трехстороннем формате без участия Евросоюза.

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