Непреклонный Фицо. Чем известен премьер Словакии и каких целей он добивается

В последние недели между Украиной и Словакией развернулась нешуточная баталия с подкупами и угрозами. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо гнет свою линию, не желая вливаться в проукраинскую коалицию, президент Украины Владимир Зеленский проверяет Фицо на «связи с Россией». Что известно о премьере Словакии и его позиции по отношению к российско-украинскому конфликту — в материале 360.ru.

Роберт Фицо — путь в политику Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии. Получил юридическое образование в Университете имени Коменского в Братиславе, служил в армии помощником военного следователя. В 1992 году получил звание доктора юридических наук, окончив аспирантуру Института государства и права при Словацкой академии наук. Одновременно с учебой в аспирантуре Фицо работал в Юридическом институте при Министерстве юстиции. После получения ученой степени получил должность замдиректора института и проработал на этом посту до 1995 года. Фицо также преподавал право в университетах по всему миру. Роберт Фицо женат, у него есть сын. Политик владеет русским и английским языками.

Фото: РИА «Новости»

В политику Фицо пришел в 1987 году, когда вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. Поле падения коммунистического режима в 1989 году вступил в Партию левых демократов (ПЛД), которая стала преемницей Компартии. В ноябре 1999 года Фицо создал и возглавил левоцентристскую партию «Направление — социальная демократия» (Н-СД, также известна как Smer). Фицо трижды становился премьер-министром Словакии: в 2006–2010, в 2012–2018 годах и с 25 октября 2023 года по настоящее время.

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Политический кризис 2018 года В конце февраля 2018 года в Словакии убили корреспондента Яна Куциака, который занимался расследованием возможных связей правящей элиты с итальянской мафией. После обнаружения тела журналиста в стране начались протесты, которые переросли из акции памяти. Митингующие требовали отставки правительства, несколько министров покинули свои посты. Протестующие высказывали недовольство тем, что премьер акцентировал внимание не на расследовании, а на недопустимости использовать убийство в политических целях. В результате этих протестов в марте Фицо подал в отставку, его место занял его коллега по партии, вице-премьер Петер Пеллегрини.

Фото: РИА «Новости»

Позиция по Украине После отставки Фицо оставался депутатом парламента. В 2022 году после начала СВО в Словакии начали лидировать силы, которые не стремились поддерживать Украину. Однако Словакия поставляла киевскому режиму военную помощь, в 2022 году объем поставок составил 168 миллионов евро. В конце года правительство Словакии ушло в отставку, в республике назначили досрочные вызовы. В ходе предвыборной кампании Фицо выступал за прекращение поставок вооружения на Украину, начало переговоров и снятие антироссийских санкций. Политик заявил, что не поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, он назвал это «самой большой глупостью» и началом третьей мировой войны. Фицо пообещал наложить вето на «бессмысленные» санкции против России, которые больше вредят Европе. В сентябре 2023 года на выборах победила партия Фицо, она получила 42 кресла в парламенте. Политик заявил, что у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому республика не будет помогать Украине.

Фото: РИА «Новости»

Покушение на Фицо В мае 2024 года на Фицо совершили покушение. В городе Гандлова неизвестный несколько раз выстрелил в премьера. Фицо оказался на грани смерти, в него попали три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, началось кровоизлияние в брюшной полости. Операция длилась пять часов, после чего пациента ввели в искусственную кому. После второй операции врачи заверили, что жизни Фицо ничего не угрожает. Через две недели политика перевели на домашнее лечение. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина, не согласный с политикой правительства. Нападавшего задержали сразу после стрельбы, ему предъявили обвинения в покушении на убийство. В сентябре в канцелярию Фицо прислали конверт с пулей, правоохранители начали расследование.

Фото: РИА «Новости»

Фицо против Зеленского В декабре разразился публичный скандал: Украина пригрозила прекратить транзит российского газа через свою территорию, это напрямую затрагивает интересы Словакии. Потери республики могут превысить полмиллиарда евро. Фицо пригрозил ответными мерами и возмутился, почему заинтересованные лица не поддерживают Словакию. На саммите Евросоюза в Брюсселе на закрытой встрече президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение приглашения в НАТО. Фицо посчитал предложение Украины неприемлемым и ответил отказом. Позже Зеленский признался, что пытался подкупить Фицо. Украинский лидер возмутился, когда Фицо отказался от денег.

Фото: РИА «Новости»

Отказ Украины в транзите газа вынудил Фицо приехать в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Целью переговоров был газ. Также Фицо принял приглашение Путина приехать на празднование Дня Победы в 2025 году. В ответ Зеленский призвал словацкие спецслужбы проверить Фицо на предмет связей с Россией. Украинский лидер заявил, что Фицо замешан в «мутных схемах». Фицо на это ответил, что он «не слуга, который не может выразить свое собственное мнение, и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать». В ответ на прекращение транзита газа, Словакия пригрозила прекратить поставки на Украину электроэнергии. На Украине заявили, что недостающие объемы электроэнергии восполнят другие страны-поставщики.

Самые яркие высказывания Фицо «Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше».

«На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели».

«Нападение украинских националистов на Донбасс для России то же самое, что для НАТО нападение ХАМАС на Израиль».

«Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение».

«Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры».

«Я бы сказал, что это не конфликт, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины».

«Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО».

«Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение, и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать».

«Украина заплатит огромную цену за эту авантюру Запада в виде потери территорий и присутствия иностранных войск».