Владимир Зеленский признался, что пытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии», — сообщил он.

Зеленского возмутило, что Фицо отказался от денег.

В декабре премьер-министр Словакии сообщил, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО. Однако словацкий политик неоднократно заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.

В первых числах декабря в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел государств — членов НАТО. По ее результатам не было достигнуто единогласного решения о приеме Украины в альянс.

Как подчеркнул Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, приглашение Киева в альянс могло бы привести к конфликту между НАТО и Россией.

Ранее Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», обратился в прокуратуру Бельгии с заявлением против Зеленского. Он утверждал, что украинский президент пытался подкупить Фицо. По мнению Медведчука, этот скандал раскрывает всю коррупционную сущность режима украинского лидера.