Фицо объяснил, почему приехал в Россию

Фицо заявил, что его приезд в РФ связан с отказом Зеленского в транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский отказом перекачивать газ вынудил премьер-министра Словакии Роберта Фицо поехать в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Европейский политик сообщил об этом в соцсети Facebook*.

«Моя сегодняшняя встреча была [связана с] реакцией президента Украины Зеленского, ответившего на мой личный вопрос в четверг, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — заявил он.

Путин, по словам Фицо, подтвердил готовность поставлять газ в Европу, в том числе Словакию. Политики обменялись мнениями о ситуации на Украине, возможности мирного урегулирования, взаимных отношениях России и Словакии.

Премьер заверил, что продвигает суверенную политику. Он за два дня предупредил высшие должностные лица о намерении и цели поездки в Москву.

Переговоры Фицо и Путина прошли в Кремле вечером 22 декабря. В начале встречи гость обратился к президенту на русском языке.

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