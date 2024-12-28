На Украине оценили угрозу Словакии прекратить энергопоставки

Прекращение энергопоставок из Словакии в случае остановки транзита российского газа не окажет влияния на украинское энергообеспечение. Об этом агентству «РБК-Украина» сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Сейчас страна имеет возможность получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из Евросоюза через территории Польши, Словакии, Венгрии, а также Румынии.

«Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах могут предоставить три другие страны», — уточнил Харченко.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить поставлять Украине электроэнергию. По его словам, кабинет министров оценит ситуацию после 1 января. Он добавил, что такие поставки необходимы для украинской стороны.